2022/10/18 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب نايف خلف سيدو، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتوزير المكون لوزارة الهجرة والمهجرين .

وقال سيدو في بيان، تلقته (المدى)، إن "حرمان المكون الايزيدي من التمثيل في الحكومات المتعاقبة قد زاد من الأضرار المعنوية التي أصابت المكون فضلا عن الضرر المتمثل بالقتل والسبي والتهجير".

وأعرب سيدو عن أمله بان "تتضمن الحكومة الجديدة توزير احدى الشخصيات الايزيدية لوزارة الهجرة والمهجرين لتعزيز روح المواطنة وترسيخ قيم التنوع من خلال اشراك المكون في مراكز صنع القرار".

وأشار سيدو الى أن "المكون الايزيدي لديه تجربة مريرة مع وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق التي لم تقدم شيئا للمكون الايزيدي ولا للاقليات الاخرى".

وفي وقت سابق، اعلن النائب عن المكون التركماني لقمان رشيدي، موافقة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني على منح المكون وزارة خدمية في التشكيلة الوزارية.

وقال رشيدي لـ (بغداد اليوم) ان "ممثلي المكون التركماني تفاوضوا مع السوداني حول منحهم حقيبة الشباب والرياضة او الهجرة والمهجرين والأخير وعد بمنح التركمان وزارة خدمية بحكومته".

واشار رشيدي إلى أن "المكون التركماني يحاول ان يحصل على استحقاقه بشكل واقعي والمشاركة في تشكيل الحكومة بشكل فاعل وعدم غبن حقه كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي بمنحهم وزارة المرأة وهي غير فعالية".

وتسلم محمد شياع السوداني، مساء الخميس الماضي، كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتقدة الوزير السابق.. الكتلة الايزيدية النيابية تطالب السوداني بحقيبة الهجرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتقدة الوزير السابق.. الكتلة الايزيدية النيابية تطالب السوداني بحقيبة الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).