تزوير ومخدرات وأسلحة غير مرخصة.. تفاصيل حملة اعتقالات في بغداد

2022/10/18 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم بتهم حيازة الأسلحة غير المرخصة والتجارة بالمخدرات والتزوير، في جانبي الكرخ والرصافة، في العاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وامن عمليات بغداد الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قِيادتنا والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة لتعزيز الأمن والأستقرار في العاصمة من خلال نصب السيطرات المفاجئة بأوقات وأماكن مختلفة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (١٦) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين "بالتزوير" و(١٠) متهمين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة واربعة اخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة الى مصادرة [ بندقية عدد(٥)، مسدس عدد (٩) ] مع اعتدة مختلفة الانواع، وعدد من الاجهزة العسكرية، وضبط كمية من مادتي "الكريستال والحبوب المخدرة" واجهزة للتعاطي".

وأضاف انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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