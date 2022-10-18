2022/10/18 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء ، نظيره الأسترالي في ملعب علي السالم الصباح في الكويت لتحديد بطل ووصيف المجموعة الثامنة المؤهلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



منتخب الشباب يلتقي نظيره الاسترالي بتصفيات كأس آسيا المركز الخبري الوطني.

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