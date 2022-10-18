2022/10/18 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية.اليوم الثلاثاء، أبرز إنجازاتها لشهر أيلول الماضي، فيما بينت صدور 33 أمر قبض وأستقدام بحق ذوي الدرجات العليا .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحصي أوامر القبض والاستقدام بحق الدرجات العليا خلال الشهر الماضي المركز الخبري الوطني.

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