كييف تعلن حالة التأهب القصوى بعد تعرضها لموجة جديدة من القصف بواسطة المسيرات الروسية الانتحارية

2022/10/18 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مدينة كييف، اليوم الثلاثاء، عن حالة تأهب جوي ودعت المواطنين إلى النزول إلى الملاجئ.وجاء في بيان المدينة: “احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي في كييف.نطلب من الجميع أن يتقدموا على وجه السرعة إلى الملجأ”.وأفادت وسائل … Readmore

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