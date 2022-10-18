بطرسبورغ تحتفل بالذكرى الـ160 لتأسيس الكونسرفاتوار

2022/10/18 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُقيم كونسرفاتوار “ريمسكي – كورساكوف” في بطرسبورغ حفلا موسيقيا كبيرا يلتئم فيه ممثلو أهم المعاهد الموسيقية في روسيا بمناسبة الذكرى الـ160 لتأسيسه.وقال رئيس الكونسرفاتوار في بطرسبورغ، أليكسي فاسيليف:” شهدت الإمبراطورية الروسية منذ 160 عاما حدثا تاريخيا هاماً لعالم الموسيقى … Readmore

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