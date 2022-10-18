تظاهرات الخريجين الاوائل أمام وزارة المالية للمطالبة باستحداث الدرجات الوظيفية (صور)

2022/10/18 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تظاهر عدد من الخريجين الاوائل، اليوم الثلاثاء، امام مبنى وزارة المالية في بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين يطالبون باستحداث الدرجات الوظيفية لهم حسب ما نص عليه قانون الامن الغذائي واطلاق استمارة التعيين قبل انتهاء السنة المالية".

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