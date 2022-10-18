لليوم الثاني تواليا.. الطلبة المحتجون يغلقون طريق السليمانية-كركوك (فيديو)

2022/10/18 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

أقدم عدد من الطلبة المحتجين، اليوم الثلاثاء، على اغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين السليمانية وكركوك.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اقدام عدد من الطلبة المحتجين لليوم الثاني على التوالي باغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين السليمانية وكركوك، مطالبين بصرف منحة الطلبة المالية.

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