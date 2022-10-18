شاهد بالفيديو.. عاجل .. شاهد عدد طالبات الصف بأحد مدارس العراق لن تصدق !!

2022/10/18 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hDOnWbjgiBM

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