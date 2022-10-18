صادرات غاز كردستان: حقيقة أم سراب؟.. معهد واشنطن يحدد تحديات وفرص الحلم الكردي

2022/10/18 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

سلطقت ورقة بحثية، صادرة من معهد دول الخليج العربي في واشنطن (AGSIW ) الضوء على طموح اقليم كردستان بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي الكردي وتوسيع الصادرات إلى تركيا وربما الاتحاد الأوروبي، مستنتجا أن ذلك سيتطلب صفقة سياسية مع بغداد ، واستثمارات من دول الخليج العربية، وضمانات أمنية من أصحاب المصلحة الآخرين.

وحللت الورقة التي ترجمتها "الاقتصاد نيوز" وكتبها الباحث في المعهد بريفان سعيد وحملت عنوان "صادرات غاز كردستان: حقيقة أم سراب؟" التحديات والفرص أمام التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الكردي وتصديره إلى تركيا وأوروبا، مؤكدة أن الأشهر العديدة الماضية، أعطت التطورات الجيوسياسية إقليم كردستان العراق فرصة لإدراج نفسه في مناقشة الطاقة الدولية كمصدر محتمل للغاز.

واضاف التقرير أن "الفرصة كانت مدفوعة بشكل أساسي بالحرب الروسية الأوكرانية ودفء العلاقات بين بعض دول الخليج العربية مع تركيا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.



أتاحت العلاقات المحسنة بين الخصوم السابقين لحكومة إقليم كردستان فرصة جديدة لإعادة إحياء فكرة التوسع في إنتاج الغاز وتصديره.



لهذا السبب، سعت إلى تسويق نفسها كحل محتمل لاعتماد تركيا وأوروبا على الغاز".

ومع ذلك، "لاتزال حكومة إقليم كردستان تفتقر إلى كل من القدرة المؤسسية والاستثمار الأجنبي والدعم لتوسيع إنتاجها من الغاز إلى مستوى التصدير.



لا يمكنها حالًيا تلبية احتياجاتها المحلية ، و هو أمربالغ الأ همية لتحقيق الدعم العام لتوسيع الغاز.



لاتملك حكومة إقليم كردستان القوة العسكرية لمواجهة بغداد، وليس لديها الوسائل السياسية والقانونية الكافية لمنع الحكومة العراقية من استخدام المحاكم والبرلمان لاتخاذ قرارات ضد قطاع الطاقة الهش".

واعتبر البحث أن "مطالبات تتصدير الغاز الأخيرة لحكومة إقليم كردستان هي في معظمها حملة علاقات عامة.



إنها محاولة للدبلوماسية الإقليمية والدولية وأهميتها في مجال الطاقة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسعي العالمي للحصول على المزيد من النفط والغاز ، حيث ترى حكومة إقليم كردستان فرصة.



لكن هذه الفرصة محدودة بسبب التحديات القانونية والعملية والجيوسياسية وداخل الأكراد."

وأوضح أن "حكومة إقليم كردستان تمكنت من احتلال عناوين الصحف الدولية من خلال تقديم نفسها على أنها جبهة غير مستغلة من الغاز الطبيعي منشأنها أن تلبي احتياجات تركيا وأوروبا من الطاقة.



ولكن يبدو أن هذا قد أثار أيًضا قوى الغاز الطبيعي القائمة بالفعل، مثل روسيا وإيران.



وبناًء على ذلك، من المحتمل أنتكون الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة رسالة إلى السلطات الكردية بشأن طموحاتها ف يتصدير الغاز.



بدون تنسيق وموافقة بغداد والتفاهم مع جيرانها ، قديكون سعي حكومة إقليم كردستان غير الواقعي لمغامرات الطاقة مكلًف اسياسًيا للأكراد ومن غير المرجح أن يفتح الطريق أمام صادرات الغاز على نطاق واسع".

وخلص البحث الى أن "السلطات الكردية لن تستطيع زيادة إنتاج الغاز وتوسيع تطوير القطاع ما لم يتم استيفاء عدة شروط.



أولاً، تحتاج حكومة إقليم كردستان إلى تأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع المشترين المحتملين.



وقعت حكومة إقليم كردستان بالفعل اتفاقية طاقة مدتها 50 عاما مع تركيا في 2013 لكن لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، ممايجعل من الصعب على شركات الطاقة في القطاع الخاص المخاطرة بالاستثمار دون فهم ما تنطوي عليه هذه الاتفاقية وما إذا كانت الصفقة تحظى بدعم سياسي ، على سبيل المثال.



من انقرة في حالة التعارض مع الحكومة الفيدرالية العراقية".

الاستثمار في الغاز هو "أكثر خطورة من الناحية المالية من النفط.



يتطلب استثماًرا كبيرًا مقدما، و هو أمر غير قابل للاسترداد إذا خرجت المشاريع عن مسارها لأيسبب من الأسباب.لذلك ، من وجهة نظر مالية ، من غير المرجح أن تضع شركات الطاقة رؤوس أموالها في قطاع الغاز الكردي دون تحديد مسبق قانوني وسياسي".

ولفت التقرير الى "مشكلة أخرى تواجهها حكومة إقليم كردستان وهي أن الغاز الكردي منخفض الجودة في الحقول غير المطورة، مثل بينا باوي .



إذ أن الغاز حامض ويتطلب مرافق معالجة لتنقيته.



و هذا من شأنه أن يضيف مليارات الدولارات إلى تكاليف التشغيل ويطيل الوقت اللازم لجعل الحقول تجارية ".

ويمكن لهذه الحقائق أن "تخيف المستثمرين من تطوير هذه الحقول ، لاسيما في غياب اتفاقيات الشراء طويلة الأجل بين حكومة إقليم كردستان والمشترين المحتملين."

علاوة على ذلك، فإن "مثل هذه التكاليف الإضافي يمكن أن تجعل الغاز الكردي أكثر تكلفة وأقل تنافسية مقارنة بالغاز الإيراني والروس ي.



لهذه الأسباب، تحتاج حكومة إقليم كردستان إلى البدء في التفاوض مع المشترين المحتملين للتوصل إلى صفقات شراء طويلة الأجل لتمهيد الطريق أمام شركات النفط العالمية للاستثمار في قطاع الغاز في إقليم كردستان إذا أراد ت أن تكون قادرة على الوصول إلى الإمكانات الكاملة لقطاع الغاز".

كما أن لتحدي الأكبر أمام تطوير الغاز الكردي هو "الأكراد أنفسهم.



كان لتطوير النفط إجماع كردي في الماضي ، لكن حكومة إقليم كردستان تفتقر حاليا الى الانسجام السياسي والاجتماعي.



تصاعدت التوترات بين الحزبين الكرديين الحاكمين - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - حول الثروة والسلطة والطاقة.



وقد تفاقم التنافس بسبب المنافسة السامة على منصب الرئاسة العراقية، الذي يقتصرتقليديا على الأكراد.



"

قام الحزب الديمقراطي الكردستان بـ "تهميش الاتحاد الوطني الكردستان ي في مجال تطوير الغاز ً سياسيا واقتصادياً وتصديره، مما أدى إلى مظالم عميقة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.



مشاريع خاصة في المنطقة الخاضعة للسيطرة.



لم تدفع الإجراءات الأحادية الجانب للحزب الديمقراطي الكردستاني فيما يتعلق بقطاع الطاقة الاتحاد الوطني الكردستاني إلى التحالف مع بغداد والقوات الموالية لإيران فحسب، بل قد تعطل أيضا تدفقات غاز حكومة إقليم كردستان إلى أربيل كما حدث في الماضي."

يشير هذا إلى أن أي "صفقة غاز يقوده الحزب الديمقراطي الكردستاني وأنقرة ، دون مباركة الاتحاد الوطني الكردستاني، ستواجه قضايا سياسية وأمنية خطيرة لأن معظم حقول الغاز تقع في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني".

بالإضافة إلى ذلك، "لدى حكومة إقليم كردستان قضايا ثقة عامة مهمة عندما يتعلق الأمربشؤون الطاقة في المقام الأول بسبب كيفية تطوير قطاع النفط في المنطقة الكردية.



عانت عملية التعاقد على النفط وتطويره وإنتاجه من نقص الشفافية، ونتيجة لذلك ، أصبح الفساد سمة مميزة لسياسة النفط الكردية.



لايزال مصير مليارات الدولارات في عداد المفقودين ، ولايزال تحصيل عائدات النفط غامًضا وقد أحبط هذا الرأي العام الكردي ، الذين يشككون في جني الأرباح المالية والاقتصادية من موارد الطاقة في المنطقة.



لذلك ، كانت هناك مقاومة ومعارضة كبيرة فيمايتعلق بتطوير قطاع الغازلأغراض التصدير وبالتالي ، فإن ذروة قومية الطاقة الكردية المصممة لإثارة الجمهور الكردي من خلال الوعد بتحقيق دولة كردية والازدهار قد ولت.



وبدلاً من ذلك، سقط إقليم كردستان في نسخة من فخ لعنة النفط مثل العديد من البلدان الغنية بالنفط".

يعتقد التقرير أن "الغازسيكون له نفس مصير النفط ، وقد تآكل تأثيره الإيجابي بسبب انعدام الشفافية والفساد وسوء الإدارة.



ويعرب البعض عن قلق إضافي بشأن احتمال أن تمضي أربيل قدما دون اتفاق سياسي مع بغداد".

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