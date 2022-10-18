القبض على متهمة بالترويج للعملة المزيفة في بغداد

2022/10/18 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

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القت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية القبض على متهمة بالترويج لعملة مزيفة فئة (٢٥ ألف دينار).

وذكر بيان لوزارة الداخلية: انه تم القبض على المتهمة بالجرم المشهود أثناء قيامها بالترويج للعملة.

واضاف : انه تم تدوين أقوال المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها وتوقيفها أصولياً وفق أحكام المادة ٥٢ من قانون البنك المركزي.

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