شركة الحفر العراقية تنجز عمليات حفر البئر النفطي ناصرية /51 في محافظة ذي قار

2022/10/18 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

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انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية عمليات حفر البئر النفطي ناصرية /51 في محافظة ذي قار.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية المهندس باسم عبد الكريم ناصر ان الملاكات الفنية والهندسية في الشركة انجزت حفر البئر بعمق 2109 مترا ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار لحفر ٢٠ بئرا نفطيا في حقل الناصرية النفطي بالتعاون مع شركة وذر فورد لتقديم الخدمات النفطية مبينا ان عمليات الحفرجرت باستخدام جهاز الحفر 46 IDC ذي القدرة الحصانية 1000حصان وهو البئر الرابع الذي تنجزه الشركة ضمن هذ المشروع .

وبين ان شركة الحفر العراقية انجزت خلال العام الجاري حفر واستصلاح 131 بئرا نفطيا في الحقول النفطية العراقية .

واضاف ان الشركة تمتلك 43 جهاز حفر واستصلاح من ضمنها 30 جهازا حديثا تتراوح قدرتها بين 500 – 3000 حصان يمتد عملها على طول الرقعة الجغرافية لمساحة البلاد.

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