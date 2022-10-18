2022/10/18 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن ضربات استهدفت منشآت للطاقة في مدن عدة بينها كييف، بعد يوم على تعرّض العاصمة الأوكرانية لضربات روسية أسفرت عن سقوط قتلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربات روسية تستهدف "منشآت للطاقة" بمدن أوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربات روسية تستهدف "منشآت للطاقة" بمدن أوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).