2022/10/18 | 11:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تراجعت أستراليا يوم الثلاثاء عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس الغربية...

ظهرت المقالة استراليا تتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل أولاً على المسلة.

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