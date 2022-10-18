إسرائيل تستدعي سفير أستراليا بعد تراجعها.. ولابيد:

2022/10/18 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالي لدى إسرائيل، الثلاثاء، ردا على إعلان الحكومة الأسترالية التراجع عن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

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