القضاء يستقدم مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه ومسؤولين

2022/10/18 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، ومسؤولين على خلفية احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية.

وذكر المجلس في أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي".

واضاف، أن "قرار الاستقدام يأتي وفقا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية".

وأشار الى أن "المحكمة اصدرت أيضاً مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".

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