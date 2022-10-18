رئيس الجمهورية يتعهد بالتقريب بين القوى السياسية في العراق

2022/10/18 | 12:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد عبد اللطيف رشيد الرئيس الخامس للدولة العراقية منذ عام 2003 فور مباشرة مهامه ببذل قصارى جهده من أجل التقريب بين القوى السياسية لضمان تشكيل حكومة عراقية جديدة ضمن المهلة الدستورية.

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