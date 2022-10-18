2022/10/18 | 12:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تدوين أقوال المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفبض على متهمة بتزوير العملة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفبض على متهمة بتزوير العملة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).