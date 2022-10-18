2022/10/18 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل ..شاهد عدد طالبات الصف بأحد مدارس العراق لن تصدق !!

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