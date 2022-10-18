هجمات روسية على مراكز القيادة وأنظمة الطاقة الأوكرانية

2022/10/18 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

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شنت القوات الروسية أمس الاثنين هجمات جديدة على وسط العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيرة، حيث قتل ثلاثة أشخاص، واستهدفت مواقع للتحكم تابعة للقوات الأوكرانية وأنظمة الطاقة، وتم فصل أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا عن أوكرانيا مجدداً، واندلع حريق كبير في محطة كهربائية في دنيبروفيسك.

مصرع 310 جنود

أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف قواتها مواقع للتحكم تابعة للقوات الأوكرانية، وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، بأسلحة جوية وبعيدة المدى عالية الدقة.

وفي كوبيانسك دمرت مواقع عسكرية للجيش في منطقة خاركيف، وتمت تصفية 160 جندياً أوكرانياً.



وصدت القوات الروسية محاولة هجوم فاشلة للقوات الأوكرانية في اتجاه ليسيتشانسك، حيث قتل أكثر من 50 جندياً.



وأحبطت القوات الروسية محاولة من قبل وحدات أوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة خيرسون، وتمت تصفية أكثر من 100 جندي.

قصف منشآت حيوية

استهدفت عدة ضربات روسية صباح الاثنين منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية هي العاصمة كييف، ومنطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي)، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في «مئات البلدات»، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال الاثنين.

قال مسؤول في الرئاسة الأوكرانية إن روسيا هاجمت وسط كييف بطائرات مسيرة خلال ساعة الذروة الصباحية أمس الاثنين وقصفت مدناً أخرى في أنحاء البلاد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

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وهرع سكان كييف إلى المخابئ.



وشوهد صاروخ مضاد للطائرات يبرق في السماء في الصباح وأعقب ذلك وقوع انفجار وتصاعد ألسنة لهب.



وقال المسؤول في المكتب الرئاسي إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في هجوم تعرض له مبنى سكني في كييف.

وفي وقت لاحق قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إن هناك قتلى في مدن أخرى أيضاً في هجمات الاثنين.

قال الجيش الأوكراني إنه دمر 37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء الأحد، أو نحو 85 في المئة من الطائرات التي شاركت في الهجمات.

استهداف مستودع حبوب

قال مسؤولون إن هجوماً بطائرة مسيرة أصاب أيضاً رصيف إيفيري البحري في مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا وألحق أضراراً بمستودعات تخزين دوار الشمس وأشعل النار في تسرب للزيت.

إطفاء وظلام

قالت شركة الطاقة الأوكرانية إنيرجواتوم إن قصفاً روسياً جديداً بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، تسبب في فصلها مرة أخرى عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.



وقال مسؤول محلي إن حريقاً كبيراً اندلع في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك بعد قصفها بصاروخ خلال الليل.

معارك حول باخموت

قال زيلينسكي في خطابه الليلي الأحد إن قتالاً عنيفاً يدور حول مدينة باخموت التي تقع في شرق أوكرانيا وفي بلدة سوليدار القريبة.



وكانت باخموت هدفاً رئيسياً للقوات الموالية لروسيا في تحركها البطيء عبر منطقة دونيتسك منذ الاستيلاء على المدينتين الصناعيتين ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.



وتقع سوليدار شمال باخموت مباشرة.

مشكلة إمداد

قالت المخابرات العسكرية البريطانية الاثنين إن روسيا تواجه مشاكل لوجستية أكثر حدة في جنوب أوكرانيا بعد الأضرار التي لحقت بالجسر البري والسكك الحديدية بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم بسبب انفجار الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول.



وأضافت «مع ضغوط الوجود الروسي في خيرسون وتدهور طرق الإمداد عبر القرم، أصبح خط الاتصال الأرضي عبر زابوريجيا أوبلاست أكثر أهمية لاستمرار السيطرة الروسية».



وأشارت الى أن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ستزيد على الأرجح تدفق الإمدادات اللوجستية عبر ماريوبول في محاولة للتعويض عن تقليص الحركة عبر الجسر.

(وكالات)

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