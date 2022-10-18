القبض على 8 تجار للمخدرات وضبط 44 الف حبة مخدرة و2 كيلو ونصف غرام  من المواد المخدرة في مناطق متفرقة

2022/10/18 | 12:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على 8 تجار للمخدرات خلال عمليات نوعية منفصلة في عدد من المحافظات.

جاء ذلك من خلال تكثيف الجهد الاستخباري، حيث شرعت قواطع الوكالة العاملة في محافظة النجف الاشرف بعملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 تجار للمخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات التعاطي.

كما تمكنت قواطع الوكالة العاملة في محافظتي واسط ونينوى من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 2 كيلو غرام من المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته وبعملية نوعية لقواطع وكالة الاستخبارات العاملة في الانبار تم القاء القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته (38) الف حبة مخدرة بعد نصب كمين له واستدراجه، كما تم القبض على تاجر آخر بحوزته (6000) حبة مخدرة في المحافظة.

حيث تم احالة المضبوطات والمتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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