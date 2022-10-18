العراق يترأس مُؤتمَر الأطراف لمُكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الوطنية

2022/10/18 | 12:24 - المصدر: وكالة خبر

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ترأس مُمثل العراق الدائم لدى المُنظمات الدوليَّة في فيينا السفير بكر فتاح حسين، مُؤتمَر الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتحِدة لمُكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الوطنيَّة، في دورته الحادية عشرة، والمُنعقد للفترة من 17 -2022/10/21، في المركز الدوليّ في فيينا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية , شاركت في المُؤتمر كافة الدول الأطراف في الاتفاقيَّة, والدول المُراقبة والمُنظمات غير الحكوميَّة ومُمثلو الأمم المُتحِدة ووكالاتها المُتخصصة”.

وبحسب البيان, سيتم خلال انعقاد جلسات المُؤتمر مُناقشة مشاريع القرارات التي تعتزم بعض الدول تقديمها بشكل رسميّ، والتي تعنى بالأسلحة الناريّة وتهريب المهاجرين والقضايا المُتعلقة بالجريمة المُنظمة العابرة للحدود الوطنيَّة، وكذلك عقد اجتماعات ثنائيَّة وفعاليات جانبيَّة على هامش المُؤتمر “.

واضاف البيان, ان مكتب الأمم المُتحدة المعنيّ بالمُخدرات والجريمة في فيينا والدول الأعضاء والمجتمع المدنيّ سيقوم بتنظيم سلسلة من الفعاليات الجانبيَّة تبحث في الجرائم المُنظمة العابرة للحدود الوطنيَّة وطرق مُكافحتها”.

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