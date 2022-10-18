اعتقال 8 تجار للمخدرات وضبط 44 ألف حبة مخدرة في اربع محافظات

2022/10/18 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على 8 تجار للمخدرات خلال عمليات نوعية منفصلة في عدد من المحافظات.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قواطع الوكالة العاملة في محافظة النجف الاشرف شرعت بعملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 تجار للمخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات التعاطي".

وأضافت أن "قواطع الوكالة العاملة في محافظتي واسط ونينوى تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 2 كيلو غرام من المواد المخدرة".

وتابعت أنه "في السياق ذاته وبعملية نوعية لقواطع وكالة الاستخبارات العاملة في الانبار تم القاء القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته (38) الف حبة مخدرة بعد نصب كمين له واستدراجه، كما تم القبض على تاجر آخر بحوزته (6000) حبة مخدرة في المحافظة".

وأشارت الى أنه "تم احالة المضبوطات والمتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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