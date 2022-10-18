تفاصيل ملابسات جريمة قتل في البصرة.. القاتل شقيق الضحية

2022/10/18 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

كشفت مديرية شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ملابسات جريمة قتل في المحافظة، مبينة أن المتهم ارتكب الجريمة بحق أخيه.

وجاء في بيان اعلام المديرية وتلقته (بغداد اليوم)، انه "وجه قائد شرطة محافظة البصرة والمنشات اللواء قاسم راشد زويد على خلفية حادث قتل في ناحية النشوة بكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على القاتل، ومن خلال سرعة الاستجابة وجمع المعلومات وتحديد هوية القاتل خلال وقت قياسي والذي تبين أن القاتل أحد أشقاء الضحية اثر خلاف عائلي".

وأضاف أنه "من خلال ذلك تمكنت مفارز قسم شرطة الدير ومركز شرطة النشوة بأشراف مدير القسم من إلقاء القبض على المتهم".

واكد البيان أنه "تم إحالته إلى التحقيق لكشف ملابسات الحادث تقديم المتهم للقضاء".

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