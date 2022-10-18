حرب غلق ابواب متبادل بين دائرتي كهرباء وبلدية في النجف.. والسبب ’صادم’ (صورة)

2022/10/18 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، باندلاع خلاف كبير بين دائرتي الكهرباء والبلدية في ناحية الحيرة بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "خلافا كبيرا اندلع بين دائرة كهرباء ناحية الحيرة بمحافظة النجف الأشرف وبلدية الناحية، حول عدم تسديد البلدية لاجور الكهرباء".

واضاف، أن "دائرة الكهرباء قامت بفصل التيار المجهز لدائرة البلدية"، مبينا أنه "بعد ذلك قامت دائرة البلدية بغلق مدخل دائرة الكهرباء بأكوام من الإنقاض".

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