وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية لتجار ومهربي المخدرات - عاجل

2022/10/18 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 8 تجار للمخدرات وضبط 44 الف حبة مخدرة في أربع محافظات.

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