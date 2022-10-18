بإطلالة على جبال الألب السويسرية.. نظرة على أجمل ملاعب الغولف في العالم

2022/10/18 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتهر "كرانس سور سيير" في جبال الألب السويسرية بكونها موطنًا لواحد من أجمل ملاعب الغولف في العالم.

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