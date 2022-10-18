2022/10/18 | 12:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 14 ساعة

الاعلام الرقمي: حساب وهمي في تويتر ينتحل صفة رئيس الجمهورية ويتابعه الآلاف بينهم سفير دولة مجاورة

منذ يومين

دراسة صادمة تربط بين طريقة النوم ووقت الوفاة

منذ 3 أيام

تمنحك قدرة على التحكم بحسابك أكثر..



“تويتر” يختبر ميزة جديدة

منذ 4 أيام

أمطار وغبار..



تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة

منذ 5 أيام

“مايكروسوفت” تغير اسم تطبيقاتها الشهيرة “أوفيس”

منذ 5 أيام

تعرف على سيدة العراق الاولى شاناز ابراهيم احمد

منذ 5 أيام

الإعلامي الأمني: 9 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء

منذ 6 أيام

استمرار حجب تطبيقات ’واتساب’ و’إنستغرام’ في إيران ولا بوادر لعودتها

منذ 7 أيام

البرلمان يُنهي القـراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالـث لقـانون تنفيذ مشـاريـع الـري

منذ 7 أيام

البرلمان يُنهي القـراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة الوطنيـة للرقابــة النوويــة والاشعاعية والكيمياويـة والبايولوجية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف ادارة الدولة: السبت موعد التصويت على الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف ادارة الدولة: السبت موعد التصويت على الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).