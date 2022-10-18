بعد تكليف السوداني بتشكيلها.. ما أهم الملفات التي ستواجهها الحكومة العراقية الجديدة؟

2022/10/18 | 12:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العراقيون تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث أفضت الخلافات السياسية المحتدمة بين الكتل السياسية لتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

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