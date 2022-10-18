وفد سياحي من (5)دول أجنبية يزور المواقع التراثية في البصرة

2022/10/18 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد سياحي من 5 دول أجنبية المواقع

الأثرية والتراثية والبيوتات الحضارية

الإسلامية في محافظة البصرة جنوب

العراق.

مدير اثار و تراث البصرة الاستاذ مصطفى

جاسم محمد، في تصريح خاص لمراسل وكالة

نون الخب

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