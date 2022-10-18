نائب يطالب السوداني بتوزير المكون الايزيدي لوزارة الهجرة والمهجرين

2022/10/18 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس

النواب نايف خلف سيدو , اليوم الثلاثاء ,

رئيس الوزراء المكلف محمد شياع

السوداني بتوزير المكون لوزارة الهجرة

والمهجرين .

وقال سيدو في بيان ,ان حرمان المكون

الايزيدي م

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