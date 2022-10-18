النزاهة : صدور 33 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال أيلول الماضي

2022/10/18 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، صدور 33 أمر قبض واستقدام بحق

ذوي الدرجات العليا خلال أيلول الماضي.

وذكر بيان للهيئة ، أنَّ “عملياتها

ونشاطاتها والنتائج المتحققة خلال شهر

أيلول الماضي تم

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