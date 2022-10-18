استضافة برلمانية لوزير المالية والوكيل بشأن الأموال المفقودة من أمانات الضرائب

2022/10/18 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية النيابية تناقش حاليا حيثيات الأموال المفقودة من امانات الضرائب البالغة ٣،٧ تريلون دينار بحضور وزير المالية وكالة هيام نعمت ووكيل الوزارة طيف سامي ومدراء عن مصرف الرافدين والضريبة.

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