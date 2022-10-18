تحالف حرية الاعلام يوجه دعوة: لن نهاود الفساد

2022/10/18 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه تحالف حرية الاعلام، الذي يضم عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، اليوم الثلاثاء، دعوة بشأن قضايا الفساد الكبيرة والخطيرة، التي كشفت خلال الأيام الماضية.

وجاء في دعوة التحالف

نراقب باهتمام ما يشغل الرأي العام حول ما يسمى سرقة القرن ، لدائرة الضريبة التابعة لوزارة المالية العراقية والمتواطئين معها ، واذ ْ نتالم ونحزن بشدة أن تنهب اموال الشعب وعائداته بهذه الطريقة السافرة ، ندعوا كل الاخوة اعضاء هذه المنصة كشف ملابسات هذه القضية الظالمة بحق شعبنا الذي صبر طويلاً على هذه الممارسات المشينة التي تكرس مظلوميته وتهدر حياته الكريمة من شلة من المنتفعين المغامرين والمقامرين بحياة الشعب واجيال من الشباب المتطلعين الى الحياة الكريمة ويتظاهرون في الشوارع طيلة عقد من الزمن لوقف الفساد ومحاسبة المتورطين دون جدوى ،،لنصل الى المتورطين الجناة وكشف كل الحقائق ، ونهيب برئيس الحكومة المنتخب ان يتصدى ويكشف للشعب كل الجناة بالشجاعة التي اعتدناها فيه ، وبحكم مسؤوليته الدستورية والاخلاقية ، والوطنية

ومن جانبنا سنكشف كل المعلومات التي تعين القضاء العادل موضع ثقتنا واملنا ، من دون مؤاربة او حرج .

توقيع :

تحالف حرية الاعلام

من يريد وضع اسمه

١.



الصحفي فليح حسن الجواري

٢.



عبد الرزاق كامل حسين السلطاني

3.المحسن الحمداني

4- ابراهيم السراج

5-المحامي علي الصياد

6- محمد فاضل الخفاجي

7-حسام مناف

8 – الدكتور صباح ناهي

9-صباح اديب

10-الاعلامي والكاتب الصحفي فراس الحمداني /كركوك

١١- سوران الداودي. اعلامي كركوك

12-حيدر مفتن

13- وسام الملا

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