الكرملين ينفي استخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا

2022/10/18 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه ليس لديه معلومات عما إذا كانت طائرات “كاميكازي” الإيرانية المسيرة قد استخدمت في هجمات واسعة النطاق ضد أوكرانيا هذا الأسبوع.واتهم قادة في أوكرانيا روسيا باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار شاهد-136 في هجمات على كييف.وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا استخدمت الطائرات الإيرانية بدون طيار في هجمات أمس الاثنين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن استخدامها.

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