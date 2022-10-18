البرلمان يستضيف وزير المالية وكالة ووكيله بشأن سرقة أمانات الضرائب

2022/10/18 | 13:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستضافة تضمنت مناقشة حيثيات الأموال المفقودة.

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