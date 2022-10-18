البرلمان يحقق بـ400 مليون دولار ’ديون’ بذمة شركة كورك للإتصالات (وثائق)

2022/10/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية بمبلغ 400 مليون دولار كديون بذمة شركة كورك للاتصالات.

وبحسب وثائق نشرها السلامي، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، يطالب فيها رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق لعدم استيفاء هيئة الإعلام المبالغ المستحقة على شركة كوروك والتي تصل الى 400 مليون دولار.

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