الدفاع النيابية تعلن عبر (بغداد اليوم) بدء العمل بنظام البديل للقوات الأمنية

2022/10/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بتطبيق نظام البديل للقوات الأمنية بشكل تدريجي.

وقال عضو اللجنة وعد القدو لـ (بغداد اليوم)، إن "العمل بنظام البديل لبعض الفرق العسكرية كالفرقة 16 والفرقة 20 قد بدأ، حيث كانت هذه التجربة الأولى لاختبار مدى نجاح العمل بهذا النظام باعتبار ان هذا الامر يخضع لقضايا فنية تختص بها وزارة الدفاع والمراتب العاملة فيها".

وأضاف، أنه "بعد نجاح هذه التجربة سيتم تطبيقها على بقية الفرق العسكرية تباعاً وبشكل تدريجي حيث ان العمل جاري حالياً على تطبيق نظام البديل على جميع الفرق العسكرية".

وتابع القدو، أن "الجيش لديه مهام وواجبات فيما يخص فرض الامن وعدم السماح للمتصيدين بالماء العكر لاحداث اي خرق امني لذلك ستيم تطبيق نظام البديل تدريجياً وليس دفعة واحدة".

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