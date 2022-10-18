2022/10/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، للسفير الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي".

وأضاف البيان أن "السفير الأردني قدم تهانيه إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له الموفقيه والنجاح لخدمة الشعب العراقي وبما يحقق التقدم والازدهار والرقي"، مؤكدا "دعم المملكة الأردنية حكومة وشعبا للعراق في تعزيز أمنه واستقراره وحماية سيادته".

وتابع البيان أن "رئيس الجمهورية أعرب عن شكره للسفير الأردني على تهانيه"، مؤكدا "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية وبما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).