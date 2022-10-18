2022/10/18 | 13:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D1jfC-f7QPY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة تشكيل الحكومة.. حكومة السوداني بين كماشتي واشنطن وطهران والسكوت المريب للصدر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة تشكيل الحكومة.. حكومة السوداني بين كماشتي واشنطن وطهران والسكوت المريب للصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).