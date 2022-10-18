2022/10/18 | 13:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 23 دقيقة

السفيرة الأميركية: واشنطن ملتزمة بدعم أمن واستقرار العراق

منذ 43 دقيقة

المالية النيابية تناقش حاليا حيثيات الأموال المفقودة من امانات الضرائب

منذ 59 دقيقة

رئيس الجمهورية: العراق حريص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن

منذ ساعتين

نائب يدعو مجلس الوزراء إلى تقديم تخصيصات عاجلة لوزارة الصحة

منذ 3 ساعات

محكمة تحقيق الكرخ تستقدم مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب

منذ 14 ساعة

الكشف عن آلية توزيع الوزارات بين المكونات في الحكومة الجديدة

منذ 15 ساعة

الأمن النيابية تحدد موعد اقرار قانون التجنيد الإلزامي

منذ 16 ساعة

اثر تلكؤ العمل في ميناء الفاو..



النزاهة النيابية: سيتم الغاء العقد مع دايو

منذ 16 ساعة

الخدمات النيابية: سنقدم ملفات كبيرة لمشاريع كثيرة فيها فساد

منذ 16 ساعة

المالية توضح جملة أمور بشأن أموال الضرائب المسروقة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس الوزراء المكلف يجدد النفي بشأن الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس الوزراء المكلف يجدد النفي بشأن الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).