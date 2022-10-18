وزير الطاقة الإماراتي: خفض إنتاج النفط

2022/10/18 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الثلاثاء، عن اعتقاد بلاده بأن تحالف "أوبك بلس" قد اتخذ الخيار الفني الصحيح عندما وافقت دوله على خفض الإنتاج بالإجماع دون أن تكون له علاقة بالسياسة.

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