2022/10/18 | 13:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة النزاهة تصدر توضيحاً جديداً بشأن الأموال المسروقة من الضرائب أولاً على المسلة.

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