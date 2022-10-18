2022/10/18 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تخص قضيَّة المبالغ المسروقة من أمانات الهيئة العامَّة للضرائب المُودعة في فروع مصرف الرافدين وذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتٍ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف مجريات التحقيق في سرقة مليارين ونصف المليار دولار المركز الخبري الوطني.

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