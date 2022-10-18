رئيس الجمهورية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق

2022/10/18 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ، اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم […]

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