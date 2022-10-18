الديموقراطي الكردستاني: حكومة السوداني تحظى بدعم محلي واقليمي ودولي

2022/10/18 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو الحزب الديمقراطي هيثم المياحي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة السوداني المرتقبة تحظى بدعم محلي واقليمي ودولي.وقال المياحي: “يجب ترك رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وإعطائه المجال ليختار من يختاره ويجد فيه الكفاءة والنزاهة والشجاعة لأن المرحلة المقبلة … Readmore

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