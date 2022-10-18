2022/10/18 | 14:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل السفير الروسي بالعراق ايلبروس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو..السفير الروسي يصل كربلاء ويتجول في مستشفى علاج الاورام السرطانية :مشاريع العتبة الحسينية مباركة من الله) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كوتراسيف صباح اليوم الثلاثاء 18/10/2022
مدينة كربلاء المقدسة
ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان السفير
الروسي تجول بعدد من مشاريع العتبة
الحسينية المقدسة منها مزرعة فدك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو..السفير الروسي يصل كربلاء ويتجول في مستشفى علاج الاورام السرطانية :مشاريع العتبة الحسينية مباركة من الله) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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