2022/10/18 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل السفير الروسي بالعراق ايلبروس

كوتراسيف صباح اليوم الثلاثاء 18/10/2022

مدينة كربلاء المقدسة

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان السفير

الروسي تجول بعدد من مشاريع العتبة

الحسينية المقدسة منها مزرعة فدك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو..السفير الروسي يصل كربلاء ويتجول في مستشفى علاج الاورام السرطانية :مشاريع العتبة الحسينية مباركة من الله) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو..السفير الروسي يصل كربلاء ويتجول في مستشفى علاج الاورام السرطانية :مشاريع العتبة الحسينية مباركة من الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).