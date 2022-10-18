رفع قنبلة بوزن 400رطل من مخلفات داعش بايمن الموصل

2022/10/18 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت قيادة شرطة نينوى تفكيك قنبلة بوزن 400 رطل في ايمن الموصل ، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية

وقال مصدر في الشرطة إن ” فرق الدفاع المدني وبعد ورود معلومات عن وجود قنبلة وزنها 400 رطل غير منفلقة في احد المباني المتروكة في منطقة مشيرفة سارعت لمعالجة من شعبة القنابل غير المنفلقة التابع للمديرية الدفاع المدني ورفعها”

واضاف انه تم تسليم القنبلة إلى كتبية الهندسة العسكرية التابع لقيادة عمليات نينوى بغرض إتلافها بشكل أصولي.

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