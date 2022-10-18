احداث تشرين الأول.. ‏مكتب رئيس الوزراء المكلف يجدد النفي بشأن الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية

2022/10/18 | 14:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الثلاثاء 18 تشرين الاول 2022 ‏مكتب رئيس الوزراء المكلف يجدد النفي...

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‏مكتب رئيس الوزراء المكلف يجدد النفي بشأن الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية أولاً على المسلة.

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