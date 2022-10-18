استجابة لما عرضته (بغداد اليوم).. وزير التربية يفتح تحقيقاً ’عاجلاً’’ بحادثة ’سعدون الساعدي’

2022/10/18 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقة "عاجلة" للوقوف على مجريات الحادث الذي حصل داخل مدرسة (زهرة المدائن) التابعة لمديرية تربية الرصافة الثالثة.

وقال الوزير، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحرم المدرسي؛ حرم مقدس وإننا ملزمون في الحفاظ عليه، وسنبقى حريصين لمنع أي مظاهر دخيلة على مجتمعاتنا تسيء الى سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية "، موجها بـ "تشكيل لجنة تحقيقة "عاجلة" تتولى مهمة إنجاز مجريات التحقيق على أن تقدم اللجنة آنفة الذكر نتائج التحقيق خلال يومين (فقط) من تشكيلها".

وأكد وزير التربية، أنه "سيبقى المدافع الاول عن المدرسة وحرمها المقدس لِما لهذه المؤسسة من رسالة تربوية سماوية تحافظ على بناء الأجيال وتطور الأوطان".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات الماضية بمقطع مصور للمطرب الشعبي سعدون الساعدي اثناء تواجده في احدى مدارس جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وبحسب الفيديو، يقف الساعدي في مدرسة "زهرة المدائن" الواقعة جنوب شرقي بغداد بجوار مديرة المدرسة وبترحاب كبير واشخاص يقومون بالتصوير استعدادا لاداء اغنية او نشيد خلال الاصطفاف الصباحي لطالبات المدرسة الابتدائية كما موضح في المشاهد.

وخلال وقوف الفنان الشعبي الذي اشتهر باغانيه "صمون 10 بالف " و "اغنية عليي وحركتها الشهيرة باليد على العين"، ادى الساعدي نفس الحركات، في اشارة للطالبات بتقليدها خلال قيامه بالغناء.

وانتقد مدونون كثر تواجد الساعدي في مدرسة خاصة بالبنات وهو بعيد عن الفعاليات التربوية التي يفترض قيامها في المدارس، فيما طالب بعضهم وزارة التربية بفتح تحقيق عاجل بالحادثة ومعاقبة المسؤولين عن المدرسة لعدم تكرار هكذا افعال مستقبلا لضبط العملية التربوية في مدارس البلاد.

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